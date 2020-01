Ferri: “Eriksen? Quando arriva un giocatore così si alza l’asticella. Stasera mi aspetto…”

Riccardo Ferri ha parlato a Inter TV prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Eriksen? Quando arriva un giocatore di qualità si alza l’asticella non solo in campo ma anche nello spogliatoio e negli allenamenti. Anche nella quotidianità. Sarà un giocatore che darà delle geometrie diverse, sono vantaggi per tutti. Avere un giocatore che legge la tua corsa. E non dimentichiamo sulle palle inattive. Può sbloccare il risultato. E’ un altro vantaggio. Tridente? L’Inter deve portare la partita a casa. Mi aspetto qualcosa in più dal punto di vista offensivo, soprattutto da Sanchez. Ancora non è riuscito a incidere. Ci si aspetta una partita propositiva e di attacco. C’è curiosità per l’atteggiamento tattico diverso, con i giocatori di qualità che ha l’Inter è una cosa che si può fare. Sarà molto importante l’atteggiamento dei tre davanti per fare male alla Fiorentina”.

(Inter TV)