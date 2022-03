Ferri: “Derby all’insegna degli errori. L’Inter ha un calo fisico, Lautaro deve ritrovarsi”

Della sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Inter, terminata 0-0, ha parlato l'ex difensore dei nerazzurri Riccardo Ferri

"Derby all'insegna degli errori, non si erano visti finora sia per l'Inter che per il Milan. Ci sono segnali di stanchezza evidenti per giocatori che finora erano stati decisivi. L'Inter sta avendo un calo fisico. Al Milan è mancata precisione, ma ha costruito tanto, ha fatto di più di quello che alla vigilia potevamo immaginare. L'Inter non è riuscita a serrare i corridoi, per certi versi Milan superiore. Lautaro si deve ritrovare, anche se non lo vedo così appannato, dal punto di vista fisico mi sembra che ci sia".