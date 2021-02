Ferri: “Hakimi? Con Bastoni e Barella può scrivere pagine importanti dell’Inter”

Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, a Gazza Talk ha parlato del derby di domenica contro il Milan di Pioli

Intervenuto come ospite nel podcast della Gazzetta dello Sport 'Gazza Talk', Riccardo Ferri ha parlato del prossimo derby di domenica pomeriggio tra Milan e Inter , soffermandosi soprattutto sul ruolo decisivo che potrebbe giocare Hakimi , fra i migliori di questa stagione in casa interista.Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore nerazzurro:

"Hakimi? Non mi aspettavo che fosse così decisivo in così poco tempo. E non mi aspettavo questi miglioramenti nella fase difensiva. In quel ruolo ci sono posizioni da assumere quando gli avversari hanno la palla, lui lo ha fatto bene. Può scrivere pagine importanti per questa società insieme ad altri giocatori nerazzurri, come Bastoni e Barella".