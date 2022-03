Ferri: “Bremer-Inter? È impressionante e pronto. Sanchez dopo Liverpool…”

In vista della sfida contro il Torino di domenica, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato così a Tuttosport

Alessandro Cosattini

In vista della sfida contro il Torino di domenica, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato così a Tuttosport: “Per i nerazzurri sarà la prima gara di un trittico che non dico possa decidere la stagione, ma indirizzare le sorti dell’obiettivo primario, quello della conquista del primo posto. Il match arriva dopo un’eliminazione in Coppa dove l’Inter ha dimostrato personalità e capacità di affrontare determinati palcoscenici”.

In difesa giocherà Bremer.

“Un difensore che ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. Incarna il prototipo del centrale tradizionale capace di marcare. Ma è bravissimo a impostare, a leggere prima le linee di passaggio. Non ci sono dubbi che piaccia all’Inter. Complimenti al Torino per averlo individuato e a lui per aver firmato il rinnovo: dimostra di possedere una sensibilità difficilmente trovabile sui campi da calcio”.

È l’uomo giusto per la futura difesa dell’Inter?

“È un giocatore da top club mondiali, completo, con capacità di tattica individuale importante. Può collocarsi tranquillamente nello scacchiere di qualsiasi squadra che nutre grandi obiettivi”.

Domenica sfiderà Dzeko.

"Il bosniaco è un cliente difficile per tutti, ma vale anche il discorso inverso. Riuscire a trovare impreparato Bremer non sarà semplice. La soluzione tattica da parte della punta nerazzurra potrebbe essere quella di portare un po' fuori zona il brasiliano per favorire gli inserimenti dei compagni. Sarà un bel duello".

Dopo quanto accaduto a Liverpool, Sanchez potrebbe essere decisivo?

"Alexis è abituato a salire e scendere dalla cattedra, ormai possiede un’esperienza internazionale consolidata, oltre ad una personalità forte".