Ferri: “Inter, sfida col Milan molto importante. Suonato questo campanello d’allarme”

Così Riccardo Ferri a Sportmediaset ha parlato nel pre-partita dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter

Così Riccardo Ferri a Sportmediaset ha parlato nel pre-partita dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter: “La doppia sfida col Milan è molto importante, non solo per il passaggio del turno, anche per il morale e l’abbiamo visto con la vittoria dei rossoneri. Il fatto di aver recuperato Gosens e Correa, sicuramente Inzaghi ha giocatori pronti a entrare anche in corsa. La Salernitana sulla carta è un impegno meno gravoso, ma poi c’è il Liverpool. L’Inter è calata molto fisicamente nell’ultimo periodo, è uno dei campanelli d’allarme che è suonato ultimamente”.