Ferri: “Inter gruppo coeso da consolidare e migliorare. Si esalta nelle difficoltà”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'approccio alla partita è stato dell'Inter, poi l'1-2 della Juve poteva metterla KO: l'Inter è stata brava a reagire"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri in finale di Coppa Italia: "L'approccio alla partita è stato dell'Inter, poi l'1-2 della Juve poteva metterla KO: l'Inter è stata brava a reagire. Perisic? Una dichiarazione che stona con la serata, non in sintonia con quello che ha detto Marotta. L'Inter però si esalta nelle difficoltà: ha grande carattere e sa soffrire, poi trova la soluzione per uscire dalle difficoltà.