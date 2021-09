Ferri: “L’Inter ha mentalità da top, Lautaro fa la differenza. La Samp sarà…”

Le dichiarazioni del doppio ex, Riccardo Ferri, alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Inter, in programma alle 12:30

Riccardo Ferri , doppio ex della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Inter, in programma a Marassi oggi alle 12:30.

"Non parlerei di maturità, perché questa squadra ha raggiunto una mentalità da top già da tempo: è abituata alle partite insidiose e strutturata per giocarsela su ogni campo perché è cresciuta dal punto di vista della personalità, della convinzione e delle conoscenze. E anche la qualità del gioco ne ha guadagnato. Davanti è cambiato un po’ il vestito, ora è meno appariscente forse, ma con più qualità. Tutti i giocatori hanno fatto un percorso di crescita evidente e forse Brozovic è l’immagine di questo ultimo step: concreto, più sereno e consapevole della sua forza e di quella della squadra".

"Edin è molto intelligente e lavora tanto per la squadra. I due insieme si amalgamo alla perfezione ed è probabile che Inzaghi voglia sfruttare ogni occasione per perfezionare i meccanismi. Però non dimenticatevi che ci sono anche giocatori straordinari come Correa e Sanchez, che sanno strappare le partite come pochi. Certo, avere Lautaro in campo fa la differenza".