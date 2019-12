Ferri: “Inter, progetto appena nato ma gli interisti sono entusiasti. Conte e la società…”

L’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri, in un’intervista rilasciata a Inter Tv, ha parlato del momento della squadra di Conte. Ecco le sue parole:

-Primo bilancio del 2019?

Più che positivo, neanche i più ottimisti, potevano pensare che a questo punto della stagione la squadra potesse essere competitiva così in campionato, capace di fare un percorso dignitoso in Champions League. Ora ha a disposizione l’EL che rimane un obiettivo di prestigio. E’ un progetto appena nato, ci sono stati tanti cambiamenti ma si è visto subito il carattere e i nuovi si sono inseriti bene. Peccato per qualche infortunio che ha condizionato troppo il cammino della squadra, ma ci si aspetta nell’immediato futuro che ci possano essere rientri come quelli di Sanchez e Barella, giocatori di qualità che possono far fare il salto di qualità.

-In cosa si può migliorare?

Nella personalità di affrontare certe gare. Nelle partite ci sono tante partite all’interno. Riuscire ad interpretare bene i momenti della gara è importante, bisogna capire quando è il momento che stai soffrendo e quando è il momento di spingere. Società e Conte hanno tracciato un solco e quella è la strada da seguire. Ci saranno oggettive difficoltà da superare ma quello secondo me è il percorso da percorrere ed è in dubbio che il mercato che verrà sarà un viatico perché la squadra si allunghi nella qualità e nella quantità. Faranno in modo che si possa fare turn over senza grossi scossoni alla squadra. Resto positivo e lo percepisco anche dal pubblico, c’è tanto entusiasmo ed aspettativa, voglia di proseguire questo cammino. Quindi con pazienza, senza farsi venire l’ansia, se le cose vanno meno bene del solito comunque nel prossimo futuro possiamo raggiungere obiettivi importanti.

(Fonte: Inter Tv)