Ferri: “L’Inter di Inzaghi è più europea dell’anno scorso. In Italia tra le top”

A Inter TV, l’ex difensore Riccardo Ferri ha parlato così del match in programma alle 18.30 a San Siro: “Inter-Spezia? È una partita difficile come tutte le altre, le squadre vengono a San Siro facendo la partita, aggredendoti. Sarà una partita con tutte le difficoltà di casa, si può abbozzare un sorriso guardando la classifica, ma in queste gare non conta. L’Inter ha sempre fatto la partita, ci vuole grande disponibilità fisicamente e organizzazione da parte di tutti, soprattutto quando rubi palla, l’Inter in questo ci ha sorpreso e piace, per come fa gioco, per come affronta e interpreta tutte le partite”.