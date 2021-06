Ferri: “Inzaghi scelta non scontata, ma è un profilo adatto all’Inter”

L'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri, intervistato da Tmw, ha parlato dell'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra

"Fa strano perché tutti pensavano che potesse rimanere Conte , e invece nel calcio nulla è già scritto. Non è stata una scelta scontata da parte dell’Inter, credo fosse comunque un profilo adatto all’Inter".

"È un problema di Conte, ma posso dire che è un top coach. Ci sono tante squadre in Europa che hanno un potenziale per poterlo coinvolgere, soprattutto in Inghilterra. Io glielo auguro".