Ferri: “L’Inter ha una missione. Difesa? Vale le migliori d’Europa. Eriksen e Perisic…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana sulla squadra nerazzurra e l'allenatore Antonio Conte

L'ex difensore dell' Inter e della Nazionale, Riccardo Ferri , ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ottimo rendimento della retroguardia di Antonio Conte, che ha subito un solo gol nelle ultime 7 gare : "L'Inter in questo momento è vicina al top della forma. Può segnare in tutti i modi, ora anche su piazzato diretto grazie a Eriksen. Questo mi impressiona perché certe cifre offensive mancavano da tantissimo tempo. Detto ciò, da sempre gli scudetti si vincono subendo poco. Basti pensare che l'Atalanta nella scorsa stagione segnava ancora di più dell'Inter attuale (63 reti, ndr.), ma è arrivata terza".

"Un po' tutto, a partire dall'atteggiamento tattico. La squadra si è abbassata, mentre prima cercava sempre di fare la partita. Ma se non hai tutti in condizione, alzare troppo il baricentro diventa pericoloso. Senza trequartista la squadra ha trovato un'identità. E con l'uscita dalle Coppe c'è un obiettivo solo che è diventato quasi una missione. La squadra non commette più gli errori in area di inizio stagione, è concentrata anche nelle marcature preventive non soltanto nei tre centrali e nei due esterni. Senza dimenticare che se anche l'avversario riesce ad andare al tiro, poi in porta c'è Handanovic".