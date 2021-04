Ferri: “Inter, pericolo sosta: mantieni alta l’attenzione. Lukaku straordinario”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro: "Inutile ragionare troppo in avanti, meglio concentrarsi sul prossimo match"

L'Inter di Antonio Conte si prepara per la volata finale, con lo scudetto lontano 11 giornate. Riccardo Ferri presenta le insidie delle prossime settimane ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "La partita più pericolosa? La prossima a Bologna, perché dopo la sosta ci sono sempre dubbi sulle condizioni individuali dei vari nazionali. E perché sono d'accordo con Conte: inutile ragionare troppo in avanti, meglio concentrasi sul prossimo match, la cosa innesca sempre un meccanismo virtuoso. L'arma vincente? L'atteggiamento della squadra e poi Lukaku. Perché sta facendo una straordinaria stagione per numeri e atteggiamento propositivo sui compagni. Vincere la classifica marcatori poi sarebbe la ciliegina sulla torta. In fondo è solo a quattro gol da un fenomeno come Cristiano, può farcela. Cosa serve per vincere lo scudetto? Continuare a tenere massima l'attenzione sul lavoro settimanale e a tutti i piccoli particolari che possono fare la differenza. Non ultimo l'attenzione ai contagi fuori dal campo, come dimostra quanto successo negli ultimi giorni con le nazionali ma anche alla stessa Inter prima della sosta".