Ferri: “Inter, Pogba non è Messi: non ti porta trofei. Vendere Lautaro per arrivare al francese…”

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del centrocampista del Manchester United Paul Pogba e l’accostamento al club nerazzurro: “Vendere Lautaro per arrivare a Pogba non porterebbe a un miglioramento della rosa. Con tutto il rispetto, Pogba è un grande giocatore di contesto, non è la stella che arriva e ti fa dire “ecco, sarà scudetto”. Pogba non vince da solo le partite né vince da solo i campionati: quello lo fa Messi. Credo che l’Inter stia lavorando benissimo: la società è sana e ha voglia di tornare a vincere, quindi sa bene quale sia la strategia migliore per continuare a crescere e colmare il gap con la Juve. Però credo che l’obiettivo sia allargare la rosa, renderla ancor più completa e ricca di qualità, ma non credo che Conte punti a un solo nome per fare il salto. Poi intendiamoci, Pogba resta un grande giocatore. Ma da solo non porta trofei e la storia allo United lo dimostra“.