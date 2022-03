Ferri: “Inter, ancora rabbia per l’ultimo derby. Un altro ko farebbe malissimo”

Così Riccardo Ferri a Sportmediaset ha parlato nel pre-partita dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter

Così Riccardo Ferri a Sportmediaset ha parlato nel pre-partita dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter: “Questa sera un ko sarebbe rimediabile in Coppa Italia. Ma dal punto di vista morale vincere un derby è un’iniezione di fiducia, di autostima. La vittoria darebbe grande verve alla squadra, un po’ di rabbia per il derby perso in campionato c’è ancora. L’Inter ha perso in maniera rocambolesca, un altro ko potrebbe fare malissimo ai nerazzurri ecco”.