Collante tra club e squadra, confidente e spalla di Inzaghi: ecco il ruolo di Ferri all’Inter

"Il matrimonio si è finalmente compiuto, con un’accelerazione improvvisa (Ferri era in vacanza al momento della chiamata). A Ferri, nel colloquio con Marotta, è stato spiegato per bene cosa gli verrà chiesto: dovrà essere la figura societaria che tutti i giorni sta ad Appiano per fare da tramite tra il club e allenatore, staff e giocatori, oltre a essere un prezioso ausilio per Inzaghi, che troverà al suo fianco nella gestione della quotidianità un monumento vivente di interismo, nonché un grande ex che è sempre stato esempio a livello di senso di appartenenza pure quando era “semplicemente” opinionista a SportMediaset. In più Ferri, come Oriali, può essere un importante “confessore” per i giocatori che, per indole, tendono ad ascoltare più volentieri chi nel calcio ha lasciato una traccia indelebile. E in questo può essere fondamentale l’esperienza che a livello di spogliatoio Ferri ha accumulato negli anni vissuti prima da calciatore".