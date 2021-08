Ferri (Sky): “Un privilegio avere Conte con noi”. Poi l’attacco a DAZN

Le dichiarazioni del direttore di Sky Sport alla presentazione dei nuovi palinsesti dell'emittente satellitare

Federico Ferri, il direttore di Sky Sport, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, ha commentato l'ingresso di Antonio Conte nella squadra di opinionisti per la prossima Champions League. Queste le sue parole: «È un grande privilegio avere con noi Antonio Conte. Crediamo talmente tanto nei nostri talent, che fanno parte della nostra squadra calandosi in una realtà che mira all’eccellenza». Poi l'attacco a Dazn, reo di non aver concesso a Sky di trasmettere gli highlights delle 7 gare di A che ha in esclusiva. Tuona Ferri: «Il diritto di cronaca non ce lo toglie nessuno, a mio parere dal punto di vista della non concessione degli highlights a Sky Sport, la vendita anzi, sia una cosa molto discriminatoria e da giornalista dico anche autolesionista».