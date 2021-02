Ferri: “Vidal non è costante, Barella invece sorprendente”. E poi svela un aneddoto su Van Basten

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato così della vittoria dei nerazzurri con la Fiorentina:

“Ieri troppo facile? No, solo alla fine dopo il triplice fischio. La partita aveva le insidie del caso, nella storia è un campo difficile per l’Inter. L’Inter doveva confermarsi, l’assenza di Ribery ha pesato. Una partita difficile per l’Inter che ha giocato bene, con grande compostezza e dal punto di vista tattico, mentale, fisico. Vidal? Non è costante, a volte è anche scomposto negli interventi e può essere causa di qualcosa di negativo dal punto di vista difensivo. Quando sta bene, ti può dare qualcosa di più. Barella? Ha avuto una maturità veloce e costante. Ci sono giocatori che si possono perdere quando passano da un club piccolo ad uno grande, lui è stato veramente bravo a crescere e maturare”.

Aneddoto su un avversario provocatore

“In un derby, quando San Siro era sabbioso, in un angolo a favore del Milan, Van Basten prese della sabbia e me lo lanciò negli occhi. Serena vide tutto e si occupò di Van Basten, giocatore straordinario che ho stimato ma ogni tanto aveva questi gesti”.