Ferri: “Vincere a Torino con la Juve per far capire che l’Inter è la squadra da battere”

L'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato del titolo conquistato dalla squadra di Conte e degli obiettivi da inseguire

"L'Inter, in questo finale di stagione, dovrà dare continuità a questo campionato straordinario. Ha affrontato dei problemi, ma li ha risolti sul campo grazie a Conte e al lavoro della società che ha fatto acquisti importanti. Sarebbe un peccato sminuire quanto fatto in quest'ultima parte. Bisogna cercare di fare bene con la Samp e confermare a Torino contro la Juve lo strapotere dimostrato durante questa stagione. Credo che questa sfida abbia un sapore che va al di là della classifica, andare a Torino a fare risultato farebbe capire che d'ora in poi ci siamo noi che siamo più forti. A San Siro mi aspetto una piccola cornice di pubblico, farò di tutto per esserci. Mi aspetto da parte della squadra che non si tolga il piede da acceleratore visto che conosco Antonio Conte. Ci sarà spazio per alcuni che hanno giocato meno".