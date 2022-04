Ferron: “Portiere ruolo ingrato, si rischia tanto. L’unica soluzione…”

L'analisi dell'ex estremo difensore e ora preparatore dei portieri dell'Italia Under 19 sul ruolo del numero uno

"Quello del portiere è un ruolo ingrato". Fabrizio Ferron , ex estremo difensore e ora preparatore dei portieri dell'Italia Under 19, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Dopo gli ultimi errori - da Meret a Radu e Buffon - l'ex numero uno ha spiegato quanto sia delicato il ruolo del portiere.

Il coinvolgimento dei portieri non è più una novità, in partita: si gioca a tutti gli effetti in undici.

"È tutto più diretto: la manovra non si sviluppa solo in verticale con la palla lunga sull’attaccante come avveniva prima. Il portiere diventa un uomo in più, e ogni squadra tende a fare questa costruzione. Per noi il lavoro è cambiato molto: si partecipa all’azione con pregi e difetti. E i relativi rischi presi. Poi è chiaro che certe scelte si fanno al momento. Tante volte vediamo il difensore giocare la palla all’indietro, creando difficoltà al compagno. In alcuni casi succede che il pallone salti mentre si sta calciando, e lo svarione è questione di un attimo".