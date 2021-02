Festa: “Inter? Ci si aspettava di più. Non si può parlare di un anno felice, anche se…”

L'ex difensore dell'Inter, Gianluca Festa, ha fatto il suo bilancio della stagione dell'Inter: bilancio non totalmente positivo

A TMW Radio, Gianluca Festa, ex difensore anche dell'Inter, ha espresso un giudizio non totalmente positivo sulla stagione della squadra di Antonio Conte . Ecco le sue parole:

STAGIONE INTER - "Ci si aspettava di più. Non si può parlare di una stagione felice, già oggi sono fuori da ogni competizione tranne dalla possibilità di vincere lo Scudetto, che comunque non sarà semplice viste le concorrenti".

ITALIANI NELLE BIG - "Si prova a valorizzare i nostri giovani, che sono molto validi. Penso a Barella, che secondo me è la mezzala migliore in Italia al momento, riuscendo a unire qualità e quantità. Come lui ce ne sono altri molto interessanti: la valorizzazione dei giovani italiani è una politica giusta, c'è bisogno di dargli la possibilità di giocare come succede negli altri campionati".