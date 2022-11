Inter, Festa svela: “Famiglia Zhang non condivide scelta di Steven: fosse per Jindong…”

Così il giornalista: "Zhang sta andando avanti su qualcosa che non è più gradito in Cina: ecco cosa mi risulta"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Marco Barzaghi, Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha svelato un retroscena legato a cosa pensa la famiglia Zhang della volontà di Steven di trattenere l'Inter: "Il governo cinese non vuole più investimenti nel calcio e Zhang sta andando avanti su qualcosa che non è più gradito in Cina. A me risulta peraltro che Steven sta andando avanti su una strada non condivisa dalla famiglia: fosse per loro, l'Inter sarebbe stata già venduta da tempo".