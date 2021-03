Festa: “Inter, solidità e calcio esaltante. Ma per lo scudetto non è fatta”

L'allenatore del Larissa ha parlato a Radio Bianconera della lotta scudetto e dell'Inter di Antonio Conte, in testa alla classifica

Gianluca Festa , ex allenatore di Cagliari e Como , è intervenuto in collegamento con Radio Bianconera e ha parlato della lotta scudetto, con l' Inter in testa e Milan e Juventus all'inseguimento della squadra di Antonio Conte :

"Non credo che lo Scudetto sia già dell'Inter, sebbene i nerazzurri abbiano dimostrato di essere una squadra molto solida pur non giocando un calcio esaltante. Hanno vinto delle partite chiave, ma io penso che per il titolo non sia ancora fatta. Altre squadre possono rientrare, tra queste c'è sicuramente la Juventus".