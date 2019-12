Festa del Milan, Donnarumma si presenta in nerazzurro e il web si scatena

Qualcuno avrà pensato ‘sono daltonico’. E invece no. E’ proprio vestito di nerazzurro. Gigio Donnarumma, portiere del Milan, nella serata della festa dedicata al 120esimo compleanno del club rossonero ha deciso di sfoggiare i colori dell’altra squadra di Milano. Del suo look sul suo profilo ci sono poche tracce, ma una foto che secondo il sito di Skysport è stata pubblicata dal profilo Instagram del Milan (adesso non si trova sui social ufficiali), ha fatto discutere sul web.

Nulla di grave per carità. Ma il dettaglio nerazzurro non è sfuggito alla pagina Instagram ‘Che fatica la vita da bomber”‘ e i tifosi si sono scatenati con i commenti. “Da quanto è messo male il Milan, si è messo a tifare Inter”; “Il diavolo veste male”; “Inter Milan”; “Sarà la solita questione di ottica come quel famoso vestito. Quella giacca in realtà è rossa”; “DonnaRUMma”; “Zizzo, non vogliono più darti 7 mln. E’ ora di fare la nostra mossa…”; “Aspetta Fabio… voglio rivederla…”; “Avrà capito che era la festa di Milan…Skriniar”; “Ah, quindi è il prossimo acquisto dell’Atalanta”; “E’ come fare matematica sui quaderni a righe”; “Vuol credere di poter vincere qualcosa e allora si veste di nerazzurro”. @EvaAProvenzano Email #donnarumma#inter-news#Milan