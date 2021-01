Festa: “Finita la potenza di Suning? Il default non scatta per gli stipendi, al momento…”

Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha illustrato in un articolo l’attuale situazione relativa alle trattative tra BC Partners e Suning. Diversi tifosi lo hanno interrogato per approfondire meglio lo scenario relativo alle intenzioni e alle possibilità della proprietà nerazzurra, chiedendo se la potenza del gruppo stia in qualche modo finendo: “Suning è grande gruppo con problemi dovuti a situazione congiunturale. Il problema è che in Cina decide il governo anche su aziende private. Il default non scatta per stipendi, ma piuttosto se non vengono pagati interessi sui bond. Ma al momento questa ipotesi non è immaginabile”.