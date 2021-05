Festa Inter, il retroscena: “Facile che a Conte sia stata fatta questa richiesta”

Ieri la squadra ha festeggiato lo scudetto in un ristorante a Milano: il tutto organizzato dai giocatori

Grande festa ieri per i giocatori dell'Inter , che hanno deciso di trascorrere qualche ora in un ristorante di Milano per celebrare la vittoria dello scudetto. Il Corriere dello Sport racconta i festeggiamenti nerazzurri nella sua edizione odierna, spiegando: "Lo hanno organizzato i giocatori, coinvolgendo soltanto il gruppo squadra e chi lavora quotidianamente alla Pinetina, quindi staff tecnico, magazzinieri e fisioterapisti. Tra i dirigenti, erano presenti Zanetti, Oriali e il dottor Volpi.

La location scelta è stato un ristorante a due passi del Cimitero Monumetale, con ampio terrazzo e tavoli a bordo piscina. La comitiva si è ritrovata subito dopo pranzo e si è trattenuta per 3-4 ore, brindando e festeggiando ancora per lo scudetto, a conferma di un clima di grande coesione ed unità. Facile che a Conte sia stato chiesto di rimanere, così da ripartire tutti assieme. Il problema è che non sarà solo una questione di cuore. E, quindi, non è detto che la mozione degli affetti faccia da ago della bilancia".