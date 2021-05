FOTO – Inter, alla festa scudetto un pensiero per i cugini: “Il sorpasso, la prossima volta”

Tanti tifosi si sono riversati per le vie del centro di Milano per festeggiare lo scudetto ottenuto dall'Inter nella giornata odierna

Grande entusiasmo per le vie di Milano per la vittoria dello scudetto da parte dei tifosi nerazzurri. L'Inter oggi è ufficialmente campione d'Italia, con 4 turni d'anticipo, scudetto numero 19 per i nerazzurri con tanti tifosi che hanno voluto festeggiare in strada il tanto agognato titolo.