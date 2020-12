Festa su Barella: “Cresciuto tantissimo, a Cagliari irascibile in campo. Sta diventando…”

Gianluca Festa conosce bene Nicolò Barella per averlo allenato in precedenza: “L’ho avuto sia a Cagliari che a Como. Rispetto agli altri giocatori aveva qualcosa in più. Sia dal punto di vista della corsa, della dinamicità e caratteriale. E’ migliorato tantissimo. Sta migliorando di anno in anno. Quando era a Cagliari prendeva tantissime ammonizioni, a volte era abbastanza irascibile in campo. Ha migliorato molto questo aspetto, è diventato un giocatore maturo e sta diventando un top player”.

(Inter TV)