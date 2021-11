Festa per il Pallone d’Oro di Messi: invitati tutti i compagni del Psg tranne Mauro Icardi

L'indiscrezione arriva da un giornalista argentino sempre molto ben informato su Icardi e Wanda

Ieri Leo Messi ha ritirato il settimo Pallone d'Oro in occasione della cerimonia organizzata da France Football. Una serata scintillante, che ha omaggiato il giocatore acquistato dal Psg. L'argentino ha condiviso la sua gioia con i ringraziamenti di rito. Secondo quanto emerge dal ben informato giornalista argentino Ángel de Brito, tutti i compagni del Psg sarebbero stati invitati alla festa per celebrare Messi e il Pallone d'Oro appena vinto. Tutti tranne uno. "Non lo hanno invitato Mauro Icardi a festeggiare il Pallone d'Oro di Messi. Tutti gli altri giocatori del Psg sì", scrive de Brito sui social.