Giulia Amodio ha commentato con grande soddisfazione la convocazione in Nazionale del fidanzato Stefano Sensi. A proposito del giocatore dell’Inter ha raccontato: “Ammetto di aver versato una lacrima anche se forse non gliel’ho mai detto… Sono stata troppo felice, so l’impegno e la fatica che ha impiegato negli anni passati e dopo essersi battuto tanto, quello è stato il regalo che ha ripagato anni di sforzi e sacrifici”. E su Milano ha aggiunto: “Mi ha rapito il cuore”.