CdS – Inter, fiducia in Brozovic per dimenticare Kanté. Conte aspetta un centrocampista: 4 nomi

In casa Inter il sogno ‘proibito’ resta N’Golo Kanté. Per sistemare il reparto difensivo sarà fondamentale il ritorno di Brozovic, anche se il croato non possiede l’abilità di recupero del pallone del centrocampista del Chelsea e della Francia. Ma dalle parti di Appiano Gentile c’è grande fiducia nell’ex Dinamo Zagabria: “Se gioca con la giusta grinta, è giudicato un top player” spiega il Corriere dello Sport.

Oltre a Barella e a Sensi, che domani dovrebbe entrare a gara in corso contro il Bologna, Conte si aspetta una mano dal mercato. Il Corriere dello Sport fa quattro nomi: “A gennaio arriverà un centrocampista, magari in uno scambio di prestiti con Eriksen. Nel Psg, come possibile contropartita, occhio a Paredes e ad Ander Herrera, l’ex United che ha uno stipendio monstre; nell’Arsenal attenzione a Xhaka. Piace tantissimo De Paul, ma è complicato convincere l’Udinese“.