SM – Conte, Zhang spazza via ogni dubbio. Inter, momento delicato: turn-over col Sassuolo

Sui social, dopo la partita contro il Real Madrid, è spuntato l’hashtag #conteout. I tifosi sono arrabbiatissimi per il rendimento della squadra nerazzurra. Ma Steven Zhang, nell’assemblea degli azionisti, ha spazzato via ogni dubbio definendo Conte ‘vero leader’. Al netto delle difficoltà.

«In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. È salito alla guida dell’Inter e ne è subito diventato un vero leader», ha detto il presidente collegato in video conferenza. La proprietà come i dirigenti continuano ad avere fiducia in Conte che adesso deve provare a fare il miracolo in CL: con un passaggio agli ottavi entrerebbero nelle casse nerazzurre almeno 10 mln. L’Inter intanto deve trovare continuità in campionato, dopo la vittoria sul Torino deve provare a battere il Sassuolo.

I neroverdi però non sono l’avversario più semplice da battere in questo momento. Il Sassuolo è una bestia nerazzurra e i numeri lo sottolineano. Dal 7-0 del settembre 2013 alla rottura definitiva di Icardi con la Curva Nord dopo un 3 a 1 subito con la maglia lanciata e rilanciata in tribuna ai tifosi, fino al 4-3 con le doppiette di Lukaku e Lautaro della scorsa stagione. Davanti oggi ci saranno Sanchez e Lautaro. Darmian farà riposare Hakimi. Giocheranno ancora Gagliardini, Vidal e Barella a centrocampo.

