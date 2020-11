Conte, patto con Steven Zhang. Durante l’Assemblea un gesto che vale più di mille parole

Durante l’Assemblea dei soci, tutta la società Inter è intervenuta unita per confermare la fiducia nei confronti di Conte. In un momento delicato era importante per il tecnico sentire parole di conforto e di apprezzamento. Ma in particolare un intervento è stato fondamentale: quello del presidente Zhang.

“Lo ha chiamato per nome, davanti a tutta l’assemblea dei soci (per quanto virtuale), come se fossero stati attorno a una tavola, o in uno spogliatoio. Conta quello che Steven Zhang ha detto, attestando tutta la sua fiducia per Antonio (Conte) ben al di là delle formule di rito. E conta anche come l’ha detto, nel messaggio del capo alla nazione nerazzurra, nella più ufficiale delle circostanze: «In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali e umane per compiere la nostra missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader». Una posizione forte che non sarebbe cambiata di una virgola se l’assemblea dei soci non si fosse tenuta in un momento delicato come questo, ma che adesso si carica di ulteriori significati.

Sullo sfondo, il feeling forte tra il tecnico e il numero uno del club, non la causa ma la conseguenza della stima per il lavoro intrapreso da Conte. Il feeling di quell’abbraccio sul prato verde di Dusseldorf per celebrare il ritorno dell’Inter in una finale europea dieci anni dopo l’ultima volta. Il feeling di quell’incontro di tre mesi fa, forse l’intervento più importante di Zhang Jr. in oltre quattro anni di era Suning, a coronamento del lavoro di tessitura della tela attorno al bene superiore del club che ha portato a questo Conte 2.0. Compresa una diversa comunicazione delle aspettative”, spiega La Gazzetta dello Sport.