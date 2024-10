Trasferimento calciatori, la FIFA apre al dialogo dopo la sentenza Diarra

In particolare, si lavorerà sui "parametri per il calcolo dell'indennizzo e delle sanzioni in caso di violazione del contratto" e sul "meccanismo per il rilascio del certificato di trasferimento internazionale» che consente ai giocatori di cambiare club". Nei prossimi giorni, la Fifa inviterà formalmente le parti interessate a proporre idee in relazione all'articolo 17 del Rtsp ("Conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa"). "Vogliamo sviluppare ulteriormente il quadro normativo, tenendo ovviamente conto delle opinioni e dei suggerimenti di tutte le parti interessate -, ha sottolineato García Silvero -.

Per la Fifa la decisione su Diarra è un'opportunità per continuare a modernizzare le norme". In rotta con il suo ex club, la Lokomotiv Mosca, Diarra era stato multato nel 2016 per oltre 10 milioni di euro per ingiusta violazione del contratto. Chi, a quel punto, voleva ingaggiare Diarra doveva fare i conti anche con la sanzione. Questo in base a un punto delle norme FIFA ora contestato dalla Corte di giustizia europea.