E' una sentenza della Corte di Giustizia Europea che, dando ragione a Diarra, ha sancito che alcune norme contenute nel regolamento dei trasferimenti della FIFA vanno contro i principi di libera circolazione dei cittadini nell'Unione con un risvolto giuslavoristico, dunque legato anche alla libertà dei lavoratori di stipulare contratti con altre società. Diarra era un giocatore della Lokomotiv Mosca. Non si trova bene, ha contrasti col club che in seguito a sue prestazioni non ritenute all'altezza, voleva ridurgli lo stipendio. Diarra ha fatto ricorso alla FIFA andando via dal club. La FIFA ha imposto al calciatore un pagamento di 10 milioni come indennizzo per essersi svincolato senza giusta causa".