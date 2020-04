Coronavirus, la FIFA detta le linee guida per la ripresa su contratti e calciomercato

La pandemia che ha colpito il mondo ha inevitabilmente cambiato la storia del calcio, non solo di questa stagione. Per la ripresa, la FIFA si muove e prepara le direttive per far fronte all’emergenza. A partire dai prolungamenti dei contratti in scadenza al 30 giugno, prestiti compresi. Il presidente Infantino ha spiegato che si sta lavorando su un documento redatto con il vicepresidente Vittorio Montagliani e poi con i rappresentanti di club, giocatori, leghe, federazioni nazionali e confederazioni. Un documento che serve per fare chiarezza sul futuro del calcio.

Il documento stabilisce che si devono estendere i contratti in scadenza al 30 giugno fino al momento nel quale chiuderà la stagione calcistica dopo la ripresa. Quindi lo stesso principio sarà applicato ai contratti che iniziavano con l’inizio della prossima stagione. Quelli saranno posticipati e avranno come nuova data l’inizio effettivo della prossima stagione alla luce delle disposizioni che arriveranno. La Fifa si è raccomandata anche sulla riduzione degli stipendi, auspicando accordi tra società e giocatori. Se le parti non dovessero trovarlo interverrà poi la Federazione del calcio mondiale. Per quanto riguarda il mercato, vista la situazione, ci sarà flessibilità. Verranno posticipate le finestre di mercato purché la loro durata non superi il limite massimo (cioè 16 settimane).

(fonte: marca.com)