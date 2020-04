GdS – La Fifa approva le 5 sostituzioni fino a 2021: l’obiettivo è…

Il calcio cambia e si prepara a una novità assoluta: 5 sostituzioni nei 90 minuti in tre ‘slot’, 6 se si andrà ai supplementari. È la proposta della Fifa all’International Board, che entro fine maggio dovrebbe approvarla fino al 31 dicembre 2021, con la possibilità di prolungarla.

Una regola che non sarà obbligatoria ma alla quale sarà difficile rinunciare – secondo La Gazzetta dello Sport – alla luce dei tanti impegni e che ha come obiettivo quello di tutelare la salute dei calciatori ed evitare infortuni.

“Per evitare che la sostituzione diventi “arma tattica” per spezzare il gioco, per guadagnare tempo, eccetera, andranno rispettati i tre «slot». Per cui i tecnici potranno chiedere due sostituzioni doppie: 2+2+1, 2+1+2 e 1+2+2, ecco le tre possibilità in 90 minuti” riporta la Rosea.