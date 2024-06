Nei giorni scorsi il sindacato dei giocatori (FIFPRO) ha presentato denuncia contro la FIFA per il Mondiale per Club

Tony Damascelli è intervenuto sul Giornale per parlare della denuncia presentata dalla FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori, contro la FIFA per il calendario e le modalità di svolgimento del Mondiale per Club:

"Carlo Ancelotti non aveva detto nulla di strano o sbagliato. La Fifpro, il sindacato europeo dei calciatori, ha presentato una ricorso contro la Fifa alla quale contesta la legalità della decisione di fissare unilateralmente il calendario internazionale delle partite e, in particolare, la Coppa del Mondo per club Fifa 2025. Secondo Fifpro tali decisioni violano i diritti dei giocatori e dei loro sindacati ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, oltre a violare potenzialmente anche le leggi sulla concorrenza dell'UE. Il ricorso è sottoscritto anche dai sindacati dei calciatori inglesi e francesi, si chiede alla Corte di Commercio di Bruxelles di deferire il caso alla Corte di Giustizia Europea (ECJ) con quattro questioni pregiudiziali. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE garantisce ai lavoratori e ai loro sindacati diversi diritti fondamentali. Questi includono il divieto del lavoro forzato o obbligato, la libertà di lavoro, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, il diritto a condizioni di lavoro sane e il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Questi diritti sono disciplinati dagli articoli 5, 15, 28 e 31 della Carta. Inoltre, i sindacati dei giocatori ritengono che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea sulla “Super League europea”, tali decisioni unilaterali e discrezionali – che non sono il risultato i quadri giuridici chiari, oggettivi, trasparenti, non discriminatori e democratici – costituiscono «restrizioni di concorrenza per oggetto» ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Si va alla guerra? Conoscendo gli interessi contabili che riguardano i salari degli stessi “ricorrenti” ho qualche dubbio di una sfida feroce ma un fatto è certo: il potere esclusivo e incontestabile di Fifa (e Uefa) sta incominciando a perdere la propria forza legale".