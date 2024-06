"Ore di fibrillazione in casa Infantino. La Fifa ha chiesto al Real Madrid la rettifica dell’intervista rilasciata da Carlo Ancelotti al nostro Giornale, relativa al rifiuto del club spagnolo di partecipare al prossimo mondiale per club. Per evitare un caso internazionale il club ha pubblicato sul profilo dell’allenatore questo testo: «Nella mia intervista con il Giornale le mie parole relative al Mondiale per club della Fifa non sono state interpretate nel modo che io intendevo. Lontano da me l’interesse di rifiutare la possibilità di disputare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per proseguire nel nostro cammino di conseguire grandi titoli per il Real Madrid». La Fifa ha portato a segno la sua consueta missione di silenziatore, il Real ha preferito non andare alla guerra, Ancelotti ha dovuto accettare non la smentita, questo gli fa onore, ma il “fraintendimento” secondo usi e costumi del mondo dell’informazione, sta di fatto che ogni parola riportata nell’intervista è fedele a quelle pronunciate da Carlo, altri accenni sono stati tralasciati per ulteriori “fraintendimenti”.