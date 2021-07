FIGC, Beretta: “L’Europeo darà impulso notevole. Stadi? La nostra idea…”

Le considerazioni dell'ex allenatore e ora consigliere federale a proposito di uno dei temi caldi di queste settimane

“La vittoria dell’Europeo ha dato e darà un impulso notevole a tutto il movimento calcistico italiano, sia dal punto di vista tecnico che economico. Ci auguriamo che questa pandemia ci abbandoni e si ritorni a giocare in un clima normale con gli stadi pieni - queste le parole di Mario Beretta, consigliere Figc ed ex allenatore, fra le tante, di Chievo Verona e Parma, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Il consiglio federale ha l’idea di provare a riaprire gli stadi con quante più persone possibile, ovviamente mantenendo altissimo il livello di sicurezza. Aspettiamo indicazioni dal Governo, per ora non c’è un protocollo, ma quasi sicuramente sarà necessario il green pass. Il presidente Gravina si confronterà con le istituzioni per trovare una soluzione, perché purtroppo, al momento, girano pochissimi soldi. Pertanto sarebbe opportuno lavorare bene con i settori giovanili, in maniera da poter attingere calciatori interessanti senza spendere.