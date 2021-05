Figc, domani Consiglio federale: tema stipendi, probabile slittamento delle mensilità

Andrà in scena domani con inizio alle ore 11 in modalità videoconferenza, il Consiglio federale della Figc

Andrà in scena domani con inizio alle ore 11 in modalità videoconferenza, il Consiglio federale della Figc. Tra i temi all'ordine del giorno, quello sulle licenze nazionali per la stagione prossima, e la situazione legata alla proprietà della Salernitana, dopo la promozione del club campano in Serie A e l'obbligo di Claudio Lotito di cedere le sue azioni di maggioranza in base all'articolo 16 bis delle Noif.