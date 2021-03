FIGC, il Consiglio Federale elegge Dal Pino e Calcagno vicepresidenti

Il comunicato ufficiale della FIGC con l'annuncio della nomina a ruolo di vicepresidenti di Dal Pino e Calcagno e non solo

Il Consiglio ha quindi provveduto ad integrare i componenti del Comitato di Presidenza (Gravina e Dal Pino sono membri di diritto) con l’elezione dei seguenti consiglieri: Francesco Ghirelli, Cosimo Sibilia e Mario Beretta. Il presidente federale ha annunciato la volontà di procedere alla prossima riunione al rinnovo delle cariche dei Settori della FIGC (Tecnico e Giovanile e Scolastico), nonché all’individuazione di professionisti qualificati in diversi ambiti per formare un organo consultivo di supporto alla Presidenza, così come annunciato in sede di elezione federale.