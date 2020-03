Fondo «salva calcio», FIGC chiede l’1% delle scommesse al Governo: ecco la cifra

Il fondo «salva calcio» è una delle proposte avanzate dalla FIGC al governo per fronteggiare la tempesta Coronavirus. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio: “Oltre a un intervento iniziale per accendere il fondo a cura della Figc con risorse proprie, la gran parte dei soldi dovrebbe venire da una quota dell’un per cento sulle scommesse sul calcio. In base al «diritto d’autore» per le società. L’un per cento del monte giocate significherebbe in un momento di normalità 104 milioni di euro visto che il settore, nel comparto calcistico, nel 2019 ha raccolto 10,4 miliardi. Scontato che nel 2020 questa cifra si abbasserà brutalmente vista la sospensione di tutti gli eventi”.

La speranza è di metterlo in calendario il prima possibile: “Il fondo «salva calcio» non è all’ordine del giorno fra i programmi dell’emergenza, quelli inseriti nel decreto «Cura Italia» ora in fase di trasformazione in legge. La Federcalcio spera, invece, di poterlo spingere per la seconda fase, quella del decreto economico che sarà approvato nella prima metà di aprile. Bisognerà vedere questo un per cento a quale quota sarà sottratto. Lo Stato ha guadagnato nel 2019 circa 250 milioni di gettito fiscale grazie alle entrate delle scommesse”.