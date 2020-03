Giornale – FIGC, nasce il Fondo Salva Calcio? I dettagli dell’ultima proposta

L’edizione odierna de Il Giornale si sofferma su quanto discusso nell’ultimo incontro tra i rappresentanti delle varie istituzioni calcistiche italiane: “Una delle proposte più innovative di cui si è discusso nella Conference Call con le Leghe (A, B, Lega Pro, LND) e associazioni calcistiche (AIC, AIA e AIAC), ma che rientrerà nella seconda tranche da presentare entro aprile, riguarda la creazione di un Fondo Salva Calcio, per il quale la Figc destinerà risorse ad hoc con il coinvolgimento dei protagonisti del calcio. Tutto ciò dovrebbe fungere da sostentamento concreto per finanziare la tenuta in sicurezza e la ripartenza delle società in crisi di liquidità”.