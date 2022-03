Figc, Marotta e Lotito non hanno votato. Gravina: “Serie A rivendicava poltrona”

I due consiglieri della Lega Serie A non hanno votato per il vicepresidente (eletto Ghirelli): il commento del presidente della Federazione

Questa mattina Ghirelli è stato eletto vicepresidente della FIGC. Marotta e Lotito non hanno votato e al presidente della Federazione, Gabriele Gravina, è stato chiesto se la Serie A volesse non votando rivendicare la poltrona.

«A me è stato detto che loro rivendicavano la vicepresidenza perché è stato sempre così. Ma su questo punto c'è un errore storico. L'hanno avuta una volta con Beretta e poi due volte con Micciché e Dal Pino. Se esce Dal Pino non entra Casini, non funziona così. C'è una valutazione politica e si vota. In democrazia funziona così. Le altre sei componenti avevano voglia di dare un segnale e io dovevo assecondare la compattezza di questo gruppo granitico che voleva Ghirelli. Il voto di questa mattina è un messaggio abbastanza chiaro sul futuro di questa federazione. La rivendicazione della lega di A è legata soprattutto al rischio di non partecipare al comitato di presidenza. Nel comitato manca un altro dei professionisti, può essere o uno della B o della A. Ho proposto al consiglio federale, che mi è sembrato d'accordo al 100%, che deve essere Lorenzo Casini», ha spiegato il numero uno della FIGC.