Figc, arriva la svolta: sì al doppio tesseramento calciatore-arbitro

Arriva il via libera del Consiglio della Figc per il doppio tesseramento calciatore-arbitro: i dettagli sulla novità regolamentare

Il Consiglio della Figc ha approvato, con l'astensione dei consiglieri della LND, la modifica dell'articolo 40 comma 1 delle Noif, a far data dal primo luglio 2021. La novità permette di istituire il doppio tesseramento calciatore-arbitro a patto che il soggetto sia un calciatore under 17 tesserato per società di Lnd o di Settore giovanile e scolastico che da arbitro non venga designato per le gare dei gironi nei quali è presente la società per cui è tesserato.