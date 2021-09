Consiglio Figc, stop multiproprietà dalla stagione 2024/25

Il Consiglio federale Figc ha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico

Il Consiglio federale Figc ha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell'affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D.