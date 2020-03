GdS – Figc, pronto il documento anti-crisi per salvare il calcio: ecco le tre fasi del nuovo inizio

Il documento della Figc è pronto. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, questa mattina la lettera con le proposte del mondo del calcio, per fronteggiare la crisi economica a causa del Coronavirus, sarà inviata al presidente del Coni Giovanni Malagò e al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ieri l’ultimo step con il presidente Gravina che ha riunito tutti, dai club professionistici alle società dilettantistiche, per limare il testo.

“La lista è stata definita – scrive la Rosea -: riconoscimento dello stato di crisi, sospensione del canone per l’affitto degli impianti, estensione della cassa integrazione anche ai calciatori di B e C con uno stipendio massimo di 50 mila euro annui, un fondo “salva calcio” inizialmente alimentato dalla FIGC per aiutare le società in difficoltà. Le richieste sono spalmate in tre fasi: l’attuale discussione per la traduzione in legge del decreto “Cura Italia”; il nuovo decreto “economico” di aprile; l’intervento nel “semplifica Itali”, il momento in cui, è l’augurio di tutti, ci si concentrerà sulla ripartenza del Paese. La filosofia del documento è quella già annunciata: niente aiuti economici, ma la costruzione di percorsi che possano favorire un nuovo inizio“.