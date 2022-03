Figc, ok a tesseramento minori in fuga da guerra. Gravina: “Non si può rimanere inerti”

La Figc apre al tesseramento dei giovani ucraini in fuga dalla guerra

La FIGC si fa carico anche degli oneri previsti per il tesseramento e della copertura assicurativa. Questo provvedimento fa seguito alle numerose iniziative messe in campo dal calcio italiano in favore della pace e ha lo scopo di mostrare vicinanza concreta al popolo ucraino. Sono diverse, infatti, le richieste pervenute negli ultimi giorni di ragazze e ragazzi che hanno trovato accoglienza in Italia secondo le modalità prescritte dalla normativa statale.

"Di fronte a quanto sta accadendo non si può rimanere inerti - ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, che aveva già annunciato una serie di iniziative in questo senso - ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e in continuità con quanto già fatto nei giorni scorsi, la Figc si è adoperata tempestivamente per consentire a bambine e bambini ucraini di giocare nel nostro Paese, assumendosi direttamente tutti i costi per il tesseramento e la copertura assicurativa. Sono convinto che non ci possa essere vera accoglienza, infatti, se non si permette loro anche di praticare sport".