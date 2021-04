Repubblica – Euro2021, Roma in bilico: FIGC, 9 giorni per convincere l’UEFA

La FIGC punta a far giocare parte del torneo nella capitale ma dovrà permettere l'ingresso allo stadio di almeno 15mila spettatori

L'Italia ha nove giorni per salvare l'Europeo. L'UEFA ha confermato otto città ospitanti su 12, ne restano quattro in bilico e tra quelle c'è Roma (con Bilbao, Dublino e Monaco di Baviera). Entro il 19 aprile arriverà la decisione sulla possibilità che all'Olimpico vengano giocate alcune partite di Euro 2021, il torneo itinerante. Per rientrare tra le città organizzatrici la FIGC dovrà garantire l'ingresso allo stadio di almeno 15mila spettatori. Cioè il 25% della capienza, come richiesto dall'organo di governo del calcio europeo. Concesso a Roma e alle altre città in biliche un periodo per mettersi in linea con i requisiti richiesi.