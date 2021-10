La figlia di Skriniar ha compiuto un anno, Barbora: “Non ricordo com’era la vita prima”

Il post condiviso su Instagram dalla bellissima compagna del difensore nerazzurro nel giorno del primo compleanno della figlia

Charlotte Skriniar ha compiuto un anno. Inevitabile l'emozione di suo padre Milan, difensore dell'Inter, e di sua mamma Barbora. Su Instagram la compagna del calciatore ha condiviso alcuni scatti delle decorazioni per la ricorrenza ed ha aggiunto: "Non credo sia un anno! Ciò che ha dato vita a questa nostra bambina. È andata così veloce, ma allo stesso tempo non ricordo com'era la vita prima di te. Amo te e il tuo papà".